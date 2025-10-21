Президент Ильхам Алиев: Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации

Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«За последние годы реформы, осуществленные Президентом (Касым-Жомартом Токаевым – ред.), курс на модернизацию, на развитие современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, демонстрируют, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации», - отметил глава государства, подчеркнув, что также укрепляется международный авторитет Казахстана.