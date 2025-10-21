«BakuBus» прокомментировали ДТП на Бульваре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 10:51 на проспекте Нефтяников, вблизи территории Бульвара, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса с государственным регистрационным знаком 99-JU-809, следовавшего по регулярному маршруту № 125 и принадлежащего ООО "BakuBus".

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Trend сообщила пресс-секретарь ООО "BakuBus" Асмер Алиева.

«Сообщаем, что у водителя автобуса внезапно возникли проблемы со здоровьем, и, хотя он пытался остановить транспортное средство, он потерял управление и направил автобус в сторону территории Бульвара.

В результате происшествия среди пассажиров пострадавших нет. Для оказания водителю первой медицинской помощи немедленно была вызвана Служба скорой медицинской помощи», - подчеркнула она.

12:00

Сегодня около 10 часов утра на территории Сабаильского района столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает 1news.az, на проспекте Нефтяников крупногабаритный автобус марки BMC, принадлежащий ООО "Bakubus", потерял управление и выехал на территорию Приморского национального парка (Бульвара). Транспортное средство остановилось, врезавшись в деревья на бульваре.

В результате происшествия автобусу нанесен значительный ущерб. Информация о пострадавших отсутствует.