Улыбающаяся такса стала звездой соцсетей: История Беллы - ФОТО

Иногда нужно совсем немного, чтобы снова поверить в добро.

14-летняя такса по имени Белла - маленькая собака с кривыми зубами, морщинками и удивительно искренней улыбкой неожиданно стала новой любимицей соцсетей.

Её снимок впервые появился на Reddit в сообществе r/MadeMeSmile, и уже через несколько дней собрал десятки тысяч лайков. Пользователи писали, что не могут перестать смотреть на Беллу, а многие даже не верили в ее реальность, предполагая, что это искусственный интеллект. Тем не менее, фотографии с собакой заполонили интернет, она стала настоящей звездой.

Белле 14 лет, и у неё уже не хватает нескольких зубов, из-за чего её губа слегка перекошена. Именно это придаёт её улыбке ту самую неподражаемую искренность и не нужны никакие фильтры или же специально подобранные кадры.

Белла, конечно, не знает, что стала знаменитостью, она просто живёт, стареет и улыбается миру — и, кажется, мир улыбается в ответ.

Джамиля Суджадинова