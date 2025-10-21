Женщина в США пыталась отравить мужа с помощью ChatGPT - ФОТО

Шерил Харрис Гейтс, 43-летний школьный психолог, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство.

По данным следствия, женщина пыталась отравить мужа, консультируясь при этом с искусственным интеллектом.

Следствие утверждает, что Гейтс использовала чатбот ChatGPT, чтобы узнать, какие комбинации рецептурных препаратов могут быть смертельными и как действуют ядовитые растения. Полученные сведения, по версии обвинения, она применила на практике: в энергетический напиток Celsius, который регулярно пил её супруг, Гейтс добавляла психоактивные вещества.

Полицейские обнаружили у подозреваемой шприцы, капсулы ручного изготовления, пипетки, весы и медицинские препараты. В июле и августе пострадавший дважды фиксировал ухудшение самочувствия и признаки присутствия посторонних веществ в напитках. Эти случаи стали основными доказательствами в деле.

Кроме покушения на убийство, Гейтс обвиняется также в преследовании и порче имущества. Суд постановил оставить женщину под стражей без права выхода под залог. Защищать её будет назначенный государством адвокат.

Источник: CBS