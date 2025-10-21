Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России - глава МИД

Венгрия не будет препятствовать утверждению 19-го пакета санкций Европейского Союза против России, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Euractiv.

Он опроверг слухи о вероятности блокирования нового пакета санкций в контексте предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

«Мы не имеем никаких планов блокировать его (пакет. - ред.). Нам удалось изъять (из пакета – ред.) все меры, которые бы противоречили нашим национальным интересам», - отметил Сийярто.

В ответ на вопрос издания, принимал ли он участие в обсуждении следующего пакета санкций против России, министр сказал, что «не приобщается к безумным вещам».

«Санкционная политика ЕС потерпела крах, ведь война России против Украины продолжается», - добавил Сийярто.

В сентябре Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем Брюссель предлагает усилить давление на Москву в трех ключевых направлениях для Кремля - энергетике, финансовом секторе и сфере торговли. В частности, запланировано введение до 1 января 2027 года полного запрета на импорт российского газа в страны ЕС.