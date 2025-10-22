Во Франции совершено новое ограбление музея

Как известно, в ночь на 20 октября было ограблено здание музея «Дом просвещения Дени Дидро» в городе Лангр, департамент Верхняя Марна.

Неизвестные преступники похитили ценную коллекцию золотых и серебряных монет, датированных XVIII–XIX веками.

По предварительным данным, злоумышленники проникли в здание, взломав входную дверь. Неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты музея не пострадали. На месте преступления работает полиция, возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Министерство внутренних дел Франции оперативно отреагировало на произошедшее, объявив о немедленном усилении охраны всех музеев и объектов культурного наследия по всей стране.

Источник: ТАСС

Джамиля Суджадинова