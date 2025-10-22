В Баку при пожаре погиб человек

В Сураханском районе Баку произошел пожар в жилом доме, один человек погиб.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на первом этаже девятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 45 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты на площади 12 м². В ходе разведк места пожара был обнаружен обгоревший труп одного человека, который был передан по назначению.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.