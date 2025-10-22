Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

В Азербайджане 23 октября ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных зонах возможен слабый дождь (морось).

Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь с грозой. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 19-23 градуса тепла. В горах ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.