Общество

Дорожная полиция призвала пешеходов отказаться от наушников и ярче одеваться - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:15 - Сегодня
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к пешеходам.

Как передает 1news.az, в обращении говорится:

«Одна из самых опасных ситуаций, наблюдаемых на дорогах, - это пренебрежительное отношение пешеходов к правилам дорожного движения. Иногда люди ставят свою жизнь под угрозу, перелезая через ограждения или выходя на проезжую часть, даже если поблизости есть подземный или надземный пешеходный переход. Мгновенная спешка, невнимательность или халатность во многих случаях заканчиваются трагическими последствиями.

Проведенные исследования показывают, что более 90 процентов происшествий с наездом на пешеходов происходят именно вне пешеходных переходов. Этот факт еще раз доказывает, что соблюдение правил - это не просто рекомендация, а необходимое условие для сохранения жизни.

Нельзя забывать: если в результате нарушения правил пешеходом происходит дорожно-транспортное происшествие, повлекшее травмы или смерть человека, это уже влечет уголовную ответственность.

Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая предстоящий осенне-зимний сезон, еще раз обращается к пешеходам:

Переходите дорогу только по пешеходным переходам;

Будьте внимательны в условиях ограниченной видимости и в темное время суток, носите яркую одежду;

Не пользуйтесь наушниками, чтобы слышать приближающиеся автомобили.

Помните: соблюдение правил - это гарантия вашей жизни и жизни окружающих вас людей».

