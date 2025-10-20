 Ограбление Лувра: новые факты о похищении бесценных украшений - ФОТО | 1news.az | Новости
В мире

Ограбление Лувра: новые факты о похищении бесценных украшений - ФОТО

First News Media11:14 - Сегодня
Ограбление Лувра: новые факты о похищении бесценных украшений - ФОТО

Один из самых охраняемых музеев мира, Лувр, был вынужден закрыться по «исключительным причинам» после ограбления, произошедшего утром в воскресенье.

Неизвестные злоумышленники всего за несколько минут похитили восемь ювелирных изделий эпохи Наполеона, вызвав шок во Франции и за её пределами.

По данным Министерства культуры Франции, преступники проникли в Galerie d'Apollon, зал, где выставлены королевские регалии и драгоценности, через окно, воспользовавшись служебным лифтом, предназначенным для перемещения мебели. Операция заняла не более четырёх минут: злоумышленники быстро вскрыли две витрины с высоким уровнем защиты, собрали украшения и скрылись на мотоциклах.

При побеге они уронили один из предметов, корону императрицы Евгении, которую позже нашли у стен музея. По данным Лувра, корона инкрустирована 1354 бриллиантами и 56 изумрудами.

Среди восьми исчезнувших предметов — уникальные украшения, принадлежавшие двум императрицам Франции: тиара и сапфировое ожерелье королев Мари-Амели и Гортензии; одна серьга из того же сапфирового набора; изумрудное ожерелье и пара серёг из набора Marie-Louise, жены Наполеона I; брошь «реликварий»; тиара и крупная брошь императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Министр культуры Франции Рашида Дати подтвердила, что полиция прибыла на место «в течение пары минут после получения сигнала». Однако воры успели скрыться до приезда правоохранителей.

«Честно говоря, операция длилась не более четырёх минут — она была молниеносной», — отметила министр.

Расследование продолжается. Французские власти рассматривают версию участия международной преступной сети, специализирующейся на торговле антиквариатом.

Источники: BBC

Джамиля Суджадинова

