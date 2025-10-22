Премьер-министр Али Асадов встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе - ФОТО

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 22 октября в рамках своего рабочего визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Кабинете Министров.

В ходе встречи А.Асадов передал премьер-министру Грузии приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

И.Кобахидзе выразил благодарность за приветствия Президента Ильхама Алиева и просил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече было подчеркнуто значение V Тбилисского форума «Шелковый путь».

Выражено удовлетворение всесторонним развитием отношений между Азербайджаном и Грузией на основе добрососедства и стратегического партнерства.

Премьер-министры обсудили вопросы, связанные с расширением взаимовыгодного сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой, гуманитарной сферах, в области зеленой энергии и других направлениях, а также рассмотрели совместно реализуемые проекты.