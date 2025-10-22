Байрамов отметил серьезное оживление в диалоге между Азербайджаном и ЕС

С начала 2025 года наблюдается серьёзное оживление в контексте диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает 1news.az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкной в Баку.

Министр напомнил о недавнем визите верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Азербайджан и проведённых ею встречах в этом контексте: «Визиты еврокомиссаров по вопросам энергетики и расширения в Азербайджан значительно активизировали данный диалог. Сотрудничество в энергетической сфере значительно расширилось, отметил министр.

Он также напомним, что с конца 2020 года Азербайджан начал поставки газа на европейский рынок, и после обращения ЕС объёмы поставок значительно возросли. «Азербайджан является одной из ведущих стран мира по поставкам газа по трубопроводам. Газ поставляется в 14 стран, 10 из которых — европейские», добавил он.