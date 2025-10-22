Венгрия обещает не блокировать 19-й пакет санкций против России

Венгрия не будет накладывать вето на 19-й пакет санкций против России, поскольку принимаемые меры не противоречат национальным интересам.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Мы не накладываем вето на этот пакет, так как понимаем, что он не нарушает наши ключевые национальные интересы», - сказал министр агентству Bloomberg.

Лидеры стран Евросоюза, как ожидается, одобрят 19-й пакет антироссийских санкций на саммите 23 октября после урегулирования противоречий со Словакией.

По информации Bloomberg, в новый пакет рестрикций войдут торговые ограничения против компаний из Китая и Индии, а также запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военной промышленности, на сумму более €40 млрд, включая минералы, керамику и каучук. Кроме того, ЕС внесет в черный список более 100 танкеров.