Пропавший в Баку без вести найден мёртвым

Фаига Мамедова16:12 - Сегодня
24 декабря 2024 года в полицию поступило обращение от членов семьи в связи с исчезновением Алиева Самира Ариф оглу, 1985 года рождения, проживающего в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено, что С.Алиев был убит из охотничьего ружья своей супругой Ибрагимовой Эльмирой Видади гызы, 1986 года рождения, а его тело было закопано во дворе дома, где они проживали, передает 1news.az.

Подозреваемая в совершении преступления Э.Ибрагимова задержана и передана следствию.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

