Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

На протяжении десятилетий между Азербайджаном и Арменией не существовало никакой экономической, транспортной или гуманитарной связи.

С момента начала конфликта в конце XX века границы оставались закрытыми, коммуникации - разрушенными, а транзит грузов полностью прекращен. Армения, выбрав в свое время путь территориальных претензий к большинству из своих соседей, отважилась их удовлетворять за счет Азербайджана, который в силу определенных объективных и субъективных причин находился тогда в крайне уязвимом положении.

Однако, совершив агрессию против Азербайджана, Армения фактически лишила себя возможности стать частью инициированных Баку в дальнейшем крупных транспортно-энергетических проектов и затормозила общие процессы регионального развития и интеграции. Ее политика, основанная на конфронтации и иллюзии военного преимущества, привела к самоизоляции: страна оказалась на периферии Южного Кавказа, вне больших процессов, охвативших две другие страны региона и превративших Азербайджан в один из ключевых узлов евразийской логистики.

Пока Азербайджан укреплял позиции в международной логистике и энергетике, создавая стратегические маршруты между Востоком и Западом, Армения наблюдала со стороны, теряя экономические возможности и политический вес. Но перемены, происходящие в последнее время, начали формировать совершенно иную картину.

Важнейшей вехой на этом пути стал саммит лидеров Азербайджана и Армении, прошедший 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Встреча, организованная при посредничестве американской стороны, не была протокольным обменом заявлениями - она обозначила реальное намерение перевести процесс мирного урегулирования в практическую плоскость. Стороны подтвердили готовность двигаться к нормализации отношений, восстановлению транспортных коммуникаций и формированию новых форм взаимодействия, способных превратить достигнутый политический прогресс в устойчивый экономический эффект.

Вашингтонский саммит стал переломным моментом, когда идея мира впервые получила конкретное содержание. Именно в этом контексте заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное накануне в ходе его государственного визита в Казахстан, стало не просто логическим продолжением договоренностей, но и четким сигналом о переходе к их практической реализации. Глава азербайджанского государства заявил: «Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. И первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике».

Эти слова ознаменовали переход от дипломатических деклараций к конкретным действиям. Решение о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению - событие знаковое и по своему содержанию, и по последствиям. Оно отражает стратегическую линию Азербайджана на построение устойчивого мира и экономического взаимодействия в регионе. Впервые за более чем 30 лет Армения получила возможность наладить прямые торговые потоки с внешним миром, воспользовавшись созданной Азербайджаном инфраструктурой и маршрутом, который исторически связывает страны Южного Кавказа.

Пока транзит из Азербайджана в Армению будет осуществляться через территорию Грузии. Однако в перспективе, когда дороги и сопутствующая инфраструктура на азербайджано-армянской границе будут восстановлены, грузы смогут идти напрямую, что придаст процессу новое качество. Такой формат создает основу для практического сотрудничества, укрепляет взаимную зависимость и снижает риски возврата к конфронтации. Экономика, в отличие от политики, не терпит вакуума, и как только появляются возможности для обмена, обоюдовыгодное взаимодействие становится возможным.

С экономической точки зрения снятие ограничений открывает для Армении возможности, которых у нее не было со времен распада СССР. Страна получает шанс наладить взаимодействие с региональными рынками, участвовать в логистических цепочках, которые ранее проходили мимо нее. Для Азербайджана это решение - проявление уверенности, стратегической дальновидности и готовности переводить политические принципы в экономическую реальность.

Заявление Ильхама Алиева отозвалось словами благодарности с армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси, отметил: «Азербайджан сделал важный шаг. Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на перевозку грузов в Армению. Это очень важное заявление, и я хочу выразить свою признательность Президенту Азербайджана. Происходит то, что казалось невероятным несколько месяцев назад. Из Казахстана через Грузию и Азербайджан в Армению импортируется пшеница».

Тем самым Пашинян фактически подтвердил, что новая динамика в отношениях двух стран воспринимается в Армении как шанс на изменение прежней парадигмы. Вслед за этим он заявил о технической и политической готовности Иревана к развитию транспортных связей: «Мы не только политически, но и технически готовы прямо сегодня обеспечить транзит грузовых машин через Турцию в Азербайджан и наоборот. На территории Армении дороги и приграничная инфраструктура готовы к этому по маршруту Маргара - Ехегнадзор - Сисиан - Горис».

По его словам, армянская сторона готова также обеспечить транзит грузов из Нахчывана в Азербайджан и наоборот по территории Армении, однако, констатировал премьер, пока все упирается в отсутствие надлежащей инфраструктуры. «Политически мы готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, но железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении. Уверен, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет», - сказал Пашинян.

Он также добавил, что в ближайшее время по территории Армении из Азербайджана в Нахчыван, а также между Арменией, Азербайджаном и Турцией будут проложены трубопроводы, линии электропередач, обеспечены железнодорожные и автокоммуникации.

«Все это обсуждается в рамках проекта TRIPP («Маршрут Трампа» - ред.) вместе с азербайджанскими и турецкими партнерами. Самым важным условием для реализации всего этого является мир, который по итогам Вашингтонского саммита был установлен между Арменией и Азербайджаном. Сейчас мы работаем над институционализацией мира с Азербайджаном, над подписанием и ратификацией мирного договора с Баку. Все коммуникации откроются, принеся исторические изменения нашему региону», - подчеркнул глава армянского правительства.

Эти заявления, сделанные на публичной международной площадке, обозначили совпадение интересов сторон в конкретных вопросах - инфраструктурных, логистических, энергетических. На уровне региональной политики это создает новую основу для стабильности, ведь когда соседние государства объединены транспортными и экономическими проектами, вероятность конфронтации снижается, а потенциал взаимного доверия растет.

Снятие ограничений на транзит грузов стало не просто техническим решением, но частью новой экономической логики Южного Кавказа. Регион постепенно выходит из состояния конфронтации и возвращается к естественной модели взаимодействия, где коммуникации и торговые маршруты становятся инструментами укрепления доверия. В отличие от политических переговоров, требующих времени и осторожности, экономика способна двигаться быстрее, открывая пространство для реального сотрудничества.

Значимость этого шага усиливается еще и тем, что он осуществляется в рамках растущего интереса внешних партнеров к транспортным инициативам Азербайджана. Пример Казахстана, ставшего первой страной, чьи грузы направились по новому маршруту, показателен: складывается новая логика евразийского взаимодействия, где Азербайджан играет ключевую роль гаранта стабильности и предсказуемости.

Таким образом, решение Азербайджана о снятии ограничений на транзит грузов в Армению следует рассматривать как часть более масштабного процесса - восстановления доверия, транспортной взаимосвязанности и экономической интеграции. Южный Кавказ в целом, возвращается к своей естественной роли - перекрестку торговых путей и мосту между континентами, где прагматизм и взаимная выгода становятся главными принципами взаимодействия.

Для Армении это, возможно, первый шанс за долгое время почувствовать дыхание реального рынка, а не иллюзий, которые долгие годы подпитывали ее замкнутую политику. А для Азербайджана – это очередное доказательство дальновидности и уверенности: страна, добившаяся восстановления территориальной целостности, теперь строит мосты там, где когда-то были стены.