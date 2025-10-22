В Сербии произошел теракт

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перед зданием Скупщины (парламента Сербии) в среду произошел теракт.

Портал массового издания "Вечерне новости" в среду сообщил, что мужчина стрелял перед зданием Скупщины, один человек был ранен перед зданием парламента, после чего доставлен в больницу, а нападавшего с инициалами В. А. задержали.

"Приношу извинения за то, что должен буду покинуть это дивное собрание. Причина - террористический акт, который произошел перед Народной Скупщиной Сербии, и я должен буду немного больше заниматься другими вопросами в течение сегодняшнего дня", - сказал Вучич на собрании по поводу государственной программы поддержки села.

Администрация президента объявила, что он выступит с обращением.

МВД пока не выступило с официальным сообщением.

