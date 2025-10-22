Спикеры парламентов Азербайджана и Армении договорились ускорить сближение обществ

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян высоко оценил встречу со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Я очень благодарен координатору за организацию этой встречи», — отметил он в разговоре с журналистами, передают армянские СМИ.

Симонян заявил, что с азербайджанским коллегой они пришли к взаимопониманию о необходимости взять на себя ответственность за сближение обществ, жизни в условиях мира и выполнения шагов навстречу друг другу.

«Хочу отметить, что мой коллега разделяет это понимание. Встреча была очень позитивной и тёплой», — добавил Симонян.

Спикеры парламентов Армении и Азербайджана согласились, что все эти шаги должны быть предприняты как можно скорее.

Встреча спикеров состоялась накануне в Женеве на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза.