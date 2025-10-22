В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета AZAL

Результаты расследования крушения азербайджанского лайнера Embraer-190, произошедшего под Актау в декабре 2024 года, могут быть обнародованы после нового года.

Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии.

«Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть.

Соответствующая работа идет», — заявил Бозумбаев в кулуарах парламента, указывая на возможную задержку в публикации отчета.

Ранее, в начале августа, вице-премьер Бозумбаев сообщал о планах представить окончательный отчет о крушении в течение нескольких месяцев. Тогда же стало известно, что модульный блок авионики с разбившегося лайнера был направлен на экспертизу в США.

Напомним, что самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии», следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По информации МЧС Казахстана, выжили 29 человек.