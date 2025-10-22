Парламент Армении принял в 1-м чтении проект, позволяющий закрыть церковный телеканал

Нацсобрание Армении приняло в первом чтении проект о закрытии духовно-просветительского телеканала Армянской апостольской церкви «Шогакат».

Проект поправок в Закон «Об аудиовизуальных медиа» предусматривает сокращение количества общественных вещателей, предусмотренных действующим законом, до двух, и одновременно отменяет требование о содержании программ образовательно-культурной направленности. Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от телекомпании «Шогакат» и исключении ее из общественного мультиплекса.

Авторами проекта выступают депутаты от правящей фракции «Гражданский договор».

Источник: Sputnik Армения