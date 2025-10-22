Ильхам Алиев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьера Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Японии Санаэ Такаити поздравительное письмо по случаю ее избрания на пост главы правительства.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы придаём особое значение всестороннему развитию азербайджано-японских отношений. В настоящее время имеются хорошие возможности для наполнения сотрудничества между двумя странами в различных областях новым содержанием.

Верю, что мы в соответствии с интересами наших народов приложим совместные усилия для будущего укрепления наших межгосударственных отношений и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, используя имеющийся потенциал», - говорится в письме азербайджанского лидера.