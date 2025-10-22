 Азербайджанский бодибилдер добился успеха на престижных турнирах NPC в США - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
First News Media19:00 - Сегодня
Азербайджанец, проживающий в США, Назим Шафи успешно выступил на двух престижных турнирах, организованных крупнейшей федерацией любительского бодибилдинга - National Physique Committee (NPC).

Как сообщает İdman.Biz, во время учебы Назим вместе с семьей переехал в Великобританию и долгое время работал продюсером на Русской службе BBC. В 2020 году он переехал в США, где сейчас обучается в Национальной академии спорта и медицины.

Первым крупным успехом спортсмена стала победа на турнире NPC New York State Grand Prix 2025. В категории Masters 40+ он завоевал золотую медаль, а в Masters 35+ - серебряную. Затем Назим принял участие в NPC East Coast Cup 2025, проходившем в штате Коннектикут, и в обеих категориях завоевал по серебряной медали.

Назим Шафи рассказал, что начал тренироваться в спортзале для снижения веса: "Но, видя результаты, я начал относиться к этому серьезно. Всего за девять месяцев я достиг больших изменений".

Таким образом, за короткое время Назим Шафи стал одним из самых перспективных любительских бодибилдеров в США.

