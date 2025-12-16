Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год - ФОТО

Баку объявлен Спортивной столицей мира 2026 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по этому случаю 16 декабря в столице Азербайджана состоялась официальная церемония подписания памятной доски «Спортивные столицы мира» с участием государственных официальных лиц и представителей Федерации спортивных столиц и городов Европы (ACES).

Титул «Спортивной столицы мира» официально перешел от Монако к Баку.

Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов заявил, что избрание Баку спортивной столицей мира — это радостный момент. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева спорт развивается во всех регионах страны.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов напомнил, что Азербайджан принимал множество международных соревнований. По его словам, в следующем году Баку ждут еще более интересные соревнования.

Президент ACES Джан Франческо Лупателли подчеркнул, что Баку всегда был в авангарде развития спорта и отличался высоким качеством спортивной инфраструктуры.

ACES — это некоммерческая ассоциация, базирующаяся в Брюсселе, которая ежегодно присуждает титул «Спортивная столица» и различные спортивные награды городам с разных континентов. Эти звания и награды присуждаются на основе этических принципов и служат для улучшения социальной интеграции, психофизического благополучия и качества жизни общества. ACES также является официальным партнером Европейской недели спорта, проводимой Еврокомиссией, и партнером ЮНЕСКО.