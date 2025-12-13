Сборная Аргентины оказалась под угрозой отстранения от ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу оказалась под угрозой отстранения от чемпионата мира-2026. Об этом сообщает La Nacion.

Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести санкции против команды из-за коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Глава организации Клаудио Тапиа и несколько его подчиненных подозреваются в незаконном обогащении. В данный момент в их отношении ведется расследование. В деле также фигурируют имена ряда аргентинских чиновников, покровительствовавших футбольным функционерам.

La Nacion отмечает, что ФИФА крайне негативно относится к вмешательству правительств в дела национальных футбольных федераций. Из-за судебного разбирательства в отношении сотрудников AFA сборная Аргентины может лишиться права участия в ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентинцы попали в группу с командами Алжира, Иордании и Австрии. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Источник: Lenta.ru