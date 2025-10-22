Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

Великое национальное собрание Турции продлило действие законодательного акта относительно мандата своих войск на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы Турции останутся в Сирии и Ираке еще на три года.

Также парламент одобрил предложение президента Эрдогана о продлении мандата ВС Турции в составе Временных сил ООН в Ливане на два года.

Целью миссии обозначено усиления обороны на своих границах и совместное противодействие террористическим угрозам.

Источник: TRT Haber