Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке
Великое национальное собрание Турции продлило действие законодательного акта относительно мандата своих войск на Ближнем Востоке.
Вооруженные силы Турции останутся в Сирии и Ираке еще на три года.
Также парламент одобрил предложение президента Эрдогана о продлении мандата ВС Турции в составе Временных сил ООН в Ливане на два года.
Целью миссии обозначено усиления обороны на своих границах и совместное противодействие террористическим угрозам.
Источник: TRT Haber
