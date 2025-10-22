 Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

First News Media09:40 - Сегодня
Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

Великое национальное собрание Турции продлило действие законодательного акта относительно мандата своих войск на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы Турции останутся в Сирии и Ираке еще на три года.

Также парламент одобрил предложение президента Эрдогана о продлении мандата ВС Турции в составе Временных сил ООН в Ливане на два года.

Целью миссии обозначено усиления обороны на своих границах и совместное противодействие террористическим угрозам.

Источник: TRT Haber

Поделиться:
142

Актуально

Футбол

Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»

Политика

Трамп получил премию «Архитектор мира» за вклад в мирный процесс между ...

Общество

Дорожная полиция предупреждает об ответственности за блокирование перекрестков ...

Общество

МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО

В мире

Трамп не намерен наказывать Китай за импорт нефти из России

Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

В Уганде в ДТП погибли более 60 человек

Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Главу азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили российского гражданства

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. метров лопнуло лобовое стекло

Последние новости

ЦБА сохранил учетную ставку без изменений

Сегодня, 10:15

Крупная партия поддельного алкоголя изъята в Гяндже - ФОТО

Сегодня, 10:10

Трамп получил премию «Архитектор мира» за вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 10:08

Трамп не намерен наказывать Китай за импорт нефти из России

Сегодня, 10:05

Дорожная полиция предупреждает об ответственности за блокирование перекрестков - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

В Баку мопед, управляемый 87-летним водителем, столкнулся с иномаркой

Сегодня, 09:50

Турция продлила мандат своих войск на Ближнем Востоке

Сегодня, 09:40

В Уганде в ДТП погибли более 60 человек

Сегодня, 09:37

Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Сегодня, 09:25

Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»

Сегодня, 09:15

МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО

Сегодня, 09:05

В Турции произошло очередное землетрясение

Сегодня, 08:57

СМИ: самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

Сегодня, 08:50

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сегодня, 08:45

Глава МИД Эстонии находится с визитом в Баку

Сегодня, 08:40

На каких улицах Баку 22 октября наблюдаются транспортные заторы?

Сегодня, 08:35

Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

Сегодня, 08:30

Bloomberg: Европа работает над планом урегулирования конфликта в Украине

Сегодня, 00:00

Саркози начал писать книгу в тюрьме

21 / 10 / 2025, 23:40

Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

21 / 10 / 2025, 23:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10