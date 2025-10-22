Словакия может поддержать 19-й пакет санкций против России

Братислава готова поддержать принятие 19-го пакета европейских санкций против России при условии, что требования словацких властей будут учтены в итоговом документе саммита ЕС, который пройдет 23-24 октября.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в парламенте страны.

"Если мы увидим [в документе] требования, которые мы продвигали, <...> я, вероятно, сообщу канцлеру [ФРГ Фридриху] Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом", - приводит его слова агентство Reuters.

Источник: ТАСС