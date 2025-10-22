 Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузов через Турцию в Азербайджан и наоборот | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузов через Турцию в Азербайджан и наоборот

First News Media11:18 - Сегодня
Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузов через Турцию в Азербайджан и наоборот

Позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на V форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, передают армянские СМИ.

"Мы не только политически, но и технически готовы прямо сегодня обеспечить транзит грузовых машин через Турцию в Азербайджан и наоборот. На территории Армении дороги и приграничная инфраструктура готовы к этому по маршруту Маргара, Ехегнадзор, Сисиан, Горис", - сказал Пашинян.

По его словам, политически армянская сторона готова также обеспечить транзит грузов из Нахчывана в Азербайджан и наоборот по территории Армении, но инфраструктура отсутствует.

"Политически мы готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, но железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении. Уверен, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет", - сказал Пашинян.

По его словам, в ближайшее время по территории Армении из Азербайджана в Нахчыван, а также между Арменией, Азербайджаном и Турцией будут проложены трубопроводы, линии электропередач.

Будут обеспечены также железнодорожные и автокоммуникации.

"Все это обсуждается в рамках проекта TRIPP вместе с азербайджанскими и турецкими партнерами.

Самым важным условием для реализации всего этого является мир, который по итогам Вашингтонского саммита был установлен между Арменией и Азербайджаном. Сейчас мы работаем над институционализацией мира с Азербайджаном, над подписанием и ратификацией мирного договора с Баку. Все коммуникации откроются, принеся исторические изменения нашему региону", - сказал Пашинян.

Поделиться:
1034

Актуально

Точка зрения

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Общество

В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета ...

Xроника

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Политика

Байрамов отметил серьезное оживление в диалоге между Азербайджаном и ЕС

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

Азербайджан присоединяется к Уставу «Европейской комиссии по борьбе с ящуром»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Дело Рамиза Мехтиева: Захид Орудж ответил на обвинения в его адрес

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

АПА: Рамиз Мехтиев — анатомия неблагодарности и предательства: кто входил в его план?

Ильхам Алиев: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации

Последние новости

Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане

Сегодня, 14:42

Ильхам Алиев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьера Японии

Сегодня, 14:40

В Баку при пожаре погиб человек

Сегодня, 14:35

Silk Way Group and dnata launch landmark joint venture to create aviation services hub in Azerbaijan

Сегодня, 14:22

Дорожная полиция призвала пешеходов отказаться от наушников и ярче одеваться - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Сегодня, 14:07

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Сегодня, 14:04

В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета AZAL

Сегодня, 14:02

На восстановление Карабаха в 2025 году потрачено 2,6 млрд манатов

Сегодня, 13:55

Парламент Армении принял в 1-м чтении проект, позволяющий закрыть церковный телеканал

Сегодня, 13:43

Байрамов отметил серьезное оживление в диалоге между Азербайджаном и ЕС

Сегодня, 13:35

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Сегодня, 13:32

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 13:30

Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

Сегодня, 13:28

Во Франции совершено новое ограбление музея

Сегодня, 13:26

Азербайджан присоединяется к Уставу «Европейской комиссии по борьбе с ящуром»

Сегодня, 13:24

Егяна Гаджиева: Азербайджан переводит регион из состояния «после войны» в этап устойчивого мира

Сегодня, 13:22

Сегодня Bakcell определит 3-го обладателя автомобиля в мега-лотерее!

Сегодня, 13:15

Маски, оружие, ограбление: В Иреване совершено дерзкое нападение на гостиницу

Сегодня, 13:00

Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели встречу

Сегодня, 12:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10