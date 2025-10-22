Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузов через Турцию в Азербайджан и наоборот
Позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на V форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, передают армянские СМИ.
"Мы не только политически, но и технически готовы прямо сегодня обеспечить транзит грузовых машин через Турцию в Азербайджан и наоборот. На территории Армении дороги и приграничная инфраструктура готовы к этому по маршруту Маргара, Ехегнадзор, Сисиан, Горис", - сказал Пашинян.
По его словам, политически армянская сторона готова также обеспечить транзит грузов из Нахчывана в Азербайджан и наоборот по территории Армении, но инфраструктура отсутствует.
"Политически мы готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, но железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении. Уверен, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет", - сказал Пашинян.
По его словам, в ближайшее время по территории Армении из Азербайджана в Нахчыван, а также между Арменией, Азербайджаном и Турцией будут проложены трубопроводы, линии электропередач.
Будут обеспечены также железнодорожные и автокоммуникации.
"Все это обсуждается в рамках проекта TRIPP вместе с азербайджанскими и турецкими партнерами.
Самым важным условием для реализации всего этого является мир, который по итогам Вашингтонского саммита был установлен между Арменией и Азербайджаном. Сейчас мы работаем над институционализацией мира с Азербайджаном, над подписанием и ратификацией мирного договора с Баку. Все коммуникации откроются, принеся исторические изменения нашему региону", - сказал Пашинян.