В Венгрии отказались исполнять решение МУС

Венгрия в случае визита президента РФ Владимира Путина в республику не станет исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте.

Такое заявление в ходе интервью для телеканала CNN сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Как отметил дипломат, ранее венгерские власти объявили о выходе государства из МУС. В связи с этим Будапешт не признает распоряжений данного судебного органа, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Также он обратил внимание, что летом российский лидер посетил США, и его никто не арестовал.

Сийярто выразил надежду, что Европейский союз (ЕС) не будет пытаться воспрепятствовать поездке Путина в Венгрию. Министр подчеркнул, что переговоры президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом важны для достижения мира на Украине.

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента РФ [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», — добавил дипломат.

Источник: Газета.ру