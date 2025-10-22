Кобахидзе: Страны Южного Кавказа разделяют общее видение по превращению региона в пространство мира

«Тбилисский форум Шелкового пути - это гораздо больше, чем просто место встречи.

Он стал эффективным инструментом регионального и глобального сотрудничества, где идеи воплощаются в реальные проекты. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия мероприятия в Тбилиси, передают грузинские СМИ.

Форум за десять лет превратился в площадку, которая способствует воплощению идей в реальные проекты, отметил он.

Кобахидзе отметил важность присутствия на мероприятии премьеров Армении и Азербайджана, которые, по его словам, являются друзьями и стратегическими партнерами Грузии.

"Ваше присутствие здесь подтверждает, что мы, страны Южного Кавказа, разделяем общее видение – работать сообща над превращением нашего региона в пространство мира, стабильности и экономических возможностей", - сказал он.