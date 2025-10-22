В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 22 октября, на территории страны наблюдалась дождливая погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, местами осадки носили ливневый характер, а в высокогорных районах - Шахдаге и Кяльбаджаре - выпал снег.

Количество осадков составило (в мм): в Лянкяране - 40, в Астаре - 34, в Билясуваре - 28, в Лерике - 23, в Ярдымлы - 20, в Нефтчале - 16, в Загатале - 14, в Сарыбаше (Гах) - 10, в Гядабее - 8, в Габале и Садараке - 6, в Гёйгёле, Дашкесане, Ордубаде и Шахбузе - 5, в Губе - 4. В Нахчыване, Нафталане, Огузе, Шамахе, Сабирабаде, Шаруре, Гяндже, Гусаре, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Имишли, Шеки, Джульфе, Хачмазе, Тертере, Барде, Халтане, Шамкире, Балакене, Исмаиллы, Гобустане, Хызы, Гёйчае, Кюрдамире, Бейлягане, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули и Джебраиле зарегистрировано 3 мм осадков, а в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Туман наблюдался в Балакене, Дашкесане, Гёйгёле, Шеки, Огузе, Шамахе, Хызы, Гусаре, Губе, Гёйчае, Мингячевире, Евлахе. Видимость в тумане ограничивалась до 500 метров.