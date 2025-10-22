Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели встречу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Как передает 1news.az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Глава МИД Эстонии в рамках визита в Азербайджан прибыл в Министерство иностранных дел Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе двусторонних переговоров министры подчеркнули наличие взаимовыгодного политического диалога и важность интенсификации взаимных визитов на высоком уровне.

Обсуждались углубление экономического сотрудничества, возможность полного использование торгового и инвестиционного потенциала, расширение партнерства в сферах цифровой экономики и возобновляемой энергии.

Министры также коснулись ситуации в регионе, в частности обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, особо подчеркнув значимость итогов Вашингтонского саммита.