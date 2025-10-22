Пашинян выразил признательность Ильхаму Алиеву за снятие ограничения на транзит грузов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за снятие ограничения на транзит грузов в Армению.

"Азербайджан сделал важный шаг. Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на перевозку грузов в Армению. Это очень важное заявление, и я хочу выразить свою признательность президенту Азербайджана. Происходит то, что казалось невероятным несколько месяцев назад. Из Казахстана через Грузию и Азербайджан в Армению импортируется пшеница", - сказал Пашинян, выступая на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, передают армянские СМИ.

Он напомнил о подписании Вашингтонской декларации при поддержке президента США Дональда Трампа, где есть отсылка к открытию транспортных коммуникаций, а также 4-м пункте Вашингтонской декларации о реализации маршрута Трампа на территории Армении.

"Сейчас мы работаем с США над реализацией этих договоренностей", - сказал Пашинян.

По итогам состоявшейся в Вашингтоне 8 августа встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева лидерами трех стран подписана декларация из 7 пунктов.

Документ в частности, декларирует парафирование главами МИД сторон согласованного текста Соглашения об установлении мира и межгосотношений между Арменией и Азербайджаном; подписание заявления глав МИД обеих стран о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур; усилия по беспрепятственному сообщению между Азербайджаном и Нахчыванской АР через территорию Армении на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств; а также сотрудничество Армении с США и с третьими странами для определения рамок реализации на территории РА проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).