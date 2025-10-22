Пашинян призвал к сотрудничеству ради развития Южного Кавказа

Транспортные маршруты на Южном Кавказе дополняют друг друга, увеличивая транзитный потенциал региона.

Об этом в Грузии во время конференции «Шелковый путь» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

«Я знаком с некоторыми высказываниями о том, что транспортные проекты в нашем регионе конкурируют друг с другом. Я категорически не согласен с этим утверждением, поскольку транспортные маршруты в нашем регионе дополняют друг друга, увеличивая транзитный потенциал Южного Кавказа. Третий пункт Вашингтонской декларации гласит, что будет открыта также железная дорога Персидский залив – Черное море, что значительно увеличит потенциал не только Армении, но также Грузии и Азербайджана.

Диалог Армении и Турции, установленный между Арменией и Азербайджаном мир, проект TRIPP, добрососедские отношения Грузии и Ирана со странами региона сделают Южный Кавказ самым привлекательным транзитным маршрутом в направлениях Север-Юг и Восток-Запад. Это означает, что инфраструктуры всех стран нашего региона будут перегружены, если не сказать, что их будет недостаточно для обслуживания этих растущих потоков. Огромный международный интерес, который сейчас сосредоточен на Южном Кавказе, – это капитал, который мы, я имею в виду Армению, Грузию и Азербайджан, должны правильно использовать для обеспечения развития и стабильности нашего региона», - заявил Пашинян.

У нас наконец-то появился исторический шанс обеспечить не только мир, но и процветание и развитие Южного Кавказа, отметил он.

«Ведь мир, процветание, развитие – неизменные спутники коммерческих грузов, трубопроводов, линий электропередач, и наоборот. Коммерческие грузы, трубопроводы и линии электропередач – постоянные спутники мира и процветания. Мир пришел в наш регион, и все, что нам остается сделать, – это увеличить грузооборот, увеличить количество трубопроводов, линий электропередач, а также обеспечить процветание и развитие Южного Кавказа, что еще больше укрепит мир, что, в свою очередь, увеличит объем и темпы процветания и развития для Армении, Грузии или Азербайджана. Я думаю, что мы, лидеры трех стран Южного Кавказа, обладаем достаточными волей и мудростью, чтобы работать не только по отдельности, но и вместе, конечно, в сотрудничестве с нашими другими соседями и международными партнерами», - добавил Пашинян.