Водитель международных грузоперевозок арестован за контрабанду наркотиков - ВИДЕО

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, была предотвращена продажа на территории города Баку 7 килограммов 930 граммов наркотических средств и 6000 таблеток психотропного действия.

Как передает 1news.az, в результате операции, проведенной на территории Гарадагского района, был задержан 35-летний Мухаммед Гулиев, занимающийся международными грузоперевозками и подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

Из тайника на обочине магистральной дороги было изъято 5 килограммов 670 граммов марихуаны с добавлением психотропных веществ и 4000 таблеток метадона. Кроме того, в салоне крупнотоннажного грузового автомобиля марки Mercedes, которым управлял М.Гулиев, в специально оборудованном тайнике было обнаружено и изъято еще 2 килограмма 260 граммов марихуаны и 2000 таблеток метадона.

Расследованием установлено, что М.Гулиев приобрел наркотические средства у некоего лица по имени Икрам на территории города Асландуз Исламской Республики Иран и ввез их на территорию страны контрабандным путем со стороны Билясуварского района.

В отношении М.Гулиева, арестованного за совершенные им преступные деяния, продолжаются мероприятия, направленные на установление других членов наркосети, в которую он входил.