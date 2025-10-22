 Водитель международных грузоперевозок арестован за контрабанду наркотиков - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Водитель международных грузоперевозок арестован за контрабанду наркотиков - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:27 - Сегодня
Водитель международных грузоперевозок арестован за контрабанду наркотиков - ВИДЕО

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, была предотвращена продажа на территории города Баку 7 килограммов 930 граммов наркотических средств и 6000 таблеток психотропного действия.

Как передает 1news.az, в результате операции, проведенной на территории Гарадагского района, был задержан 35-летний Мухаммед Гулиев, занимающийся международными грузоперевозками и подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

Из тайника на обочине магистральной дороги было изъято 5 килограммов 670 граммов марихуаны с добавлением психотропных веществ и 4000 таблеток метадона. Кроме того, в салоне крупнотоннажного грузового автомобиля марки Mercedes, которым управлял М.Гулиев, в специально оборудованном тайнике было обнаружено и изъято еще 2 килограмма 260 граммов марихуаны и 2000 таблеток метадона.

Расследованием установлено, что М.Гулиев приобрел наркотические средства у некоего лица по имени Икрам на территории города Асландуз Исламской Республики Иран и ввез их на территорию страны контрабандным путем со стороны Билясуварского района.

В отношении М.Гулиева, арестованного за совершенные им преступные деяния, продолжаются мероприятия, направленные на установление других членов наркосети, в которую он входил.

Поделиться:
400

Актуально

Точка зрения

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Общество

В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета ...

Xроника

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Общество

Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане

В Баку при пожаре погиб человек

Дорожная полиция призвала пешеходов отказаться от наушников и ярче одеваться - ВИДЕО

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Минобороны о задержании начальника Центрального военного санатория - ОБНОВЛЕНО

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Последние новости

Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане

Сегодня, 14:42

Ильхам Алиев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьера Японии

Сегодня, 14:40

В Баку при пожаре погиб человек

Сегодня, 14:35

Silk Way Group and dnata launch landmark joint venture to create aviation services hub in Azerbaijan

Сегодня, 14:22

Дорожная полиция призвала пешеходов отказаться от наушников и ярче одеваться - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Сегодня, 14:07

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Сегодня, 14:04

В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета AZAL

Сегодня, 14:02

На восстановление Карабаха в 2025 году потрачено 2,6 млрд манатов

Сегодня, 13:55

Парламент Армении принял в 1-м чтении проект, позволяющий закрыть церковный телеканал

Сегодня, 13:43

Байрамов отметил серьезное оживление в диалоге между Азербайджаном и ЕС

Сегодня, 13:35

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Сегодня, 13:32

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 13:30

Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

Сегодня, 13:28

Во Франции совершено новое ограбление музея

Сегодня, 13:26

Азербайджан присоединяется к Уставу «Европейской комиссии по борьбе с ящуром»

Сегодня, 13:24

Егяна Гаджиева: Азербайджан переводит регион из состояния «после войны» в этап устойчивого мира

Сегодня, 13:22

Сегодня Bakcell определит 3-го обладателя автомобиля в мега-лотерее!

Сегодня, 13:15

Маски, оружие, ограбление: В Иреване совершено дерзкое нападение на гостиницу

Сегодня, 13:00

Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели встречу

Сегодня, 12:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10