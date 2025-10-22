Иран ратифицировал закон о присоединении к Конвенции по борьбе с финансированием терроризма

Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально ратифицировал закон о присоединении Ирана к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и довел это до сведения соответствующих органов исполнительной власти.

По данным агентства Mehr, Пезешкиан в письме от 21 октября уведомил соответствующие органы исполнительной власти о законе, одобряющем присоединение Ирана к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, который ранее был принят парламентом Ирана.

Письмо было адресовано судебным органам, Министерству внутренних дел, Министерству разведки, Министерству юстиции, Министерству иностранных дел, министерству экономики и финансов и Центральному банку Ирана.

В президентском указе отмечается, что в соответствии со статьей 123 Конституции Ирана указанный закон, первоначально одобренный парламентом в декабре 2018 года, позднее был одобрен Советом по целесообразности с некоторыми изменениями и оговорками.

В нем также говорится, что в соответствии со статьей 125 Конституции осуществление положений настоящего договора будет зависеть от выполнения формальностей, указанных в статье 26 Конвенции.