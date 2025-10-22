Маски, оружие, ограбление: В Иреване совершено дерзкое нападение на гостиницу

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на гостиницу в Иреване, где проживали иностранные граждане.

По данным пресс-службы МВД Армении, в ночь на 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в масках и одежде, схожей с полицейской формой, проникли в гостиницу на улице Кери, сообщают армянские СМИ. Нападавшие ворвались в несколько номеров, угрожали постояльцам пистолетом, похитили деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись.

В ходе осмотра места происшествия рядом с гостиницей были обнаружены выброшенные маски, перчатки, пневматический пистолет и четыре мобильных телефона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемых участников нападения — 41-летнего жителя Иревана и двух 38-летних иностранных граждан.

Позднее еще четверо были задержаны при попытке пересечения границы в Мегри. Поиски двух других подозреваемых продолжаются.

У задержанных изъяты похищенные планшеты, телефоны и денежные средства. Следственные действия продолжаются.