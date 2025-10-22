В Армении назвали решение Баку о снятии транзитных ограничений революционным

Решение Азербайджана о снятии ограничений на транзит грузов в Республику Армения свидетельствует о постепенной диверсификации наших транспортных маршрутов.

Об этом на заседании Национального Собрания заявил вице-спикер парламента от правящей партии «Гражданский договор», спецпредставитель Армении в переговорах с Турцией Рубен Рубинян.

«Ранее оппозиция высказала мнение о том, что подписанный 8 августа в Вашингтоне документ – ничто иное, как односторонняя уступка со стороны официального Еревана», - сказал Рубинян.

В качестве примера он привел недавнее выступление второго президента Армении Роберта Кочаряна. По словам последнего, в результате реализации достигнутой в США договоренности все государства, кроме Армении, получат вполне себе конкретные выгоды.

«Теперь как понимать эту одностороннюю уступку, если наша страна получит возможность получать зерно из Казахстана по территории непосредственно Азербайджана, а также Грузии? Вопрос не только в зерне. Вопрос в том, что мы, наконец, получим, источники диверсификации. То, что мы услышали вчера, можно действительно считать революционным. 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что принятое решение является еще одним доказательством того, что мир уже не только на бумаге, но и в реальности. Почему же оппозиция и оппозиционная пресса поочередно не цитируют слова Алиева?», - заявил вице-спикер НС, обращаясь к парламентской оппозиции.

Источник: news.am