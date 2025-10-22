 Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии - ФОТО

22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр иностранных дел Эстонии поздравил Президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул особую роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в этом вопросе. Отметив историческое значение достигнутых на вашингтонской встрече договоренностей, Президент Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что разрешение нашей страны на транзит через территорию Азербайджана зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Министр сказал, что прибыл в нашу страну с большой бизнес-делегацией и в Баку проходит бизнес-форум, выразил надежду, что подобные мероприятия придадут импульс развитию торгово-экономических отношений между нашими странами.

Отметив, что Эстония поддерживает связи Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, гость выразил удовлетворение нынешней позитивной динамикой в развитии отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметил, что открылись новые перспективы для сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом в сфере энергетики, транспортных связей и других областях.

Поздравив также с успешным проведением в Азербайджане конференции COP29, гость подчеркнул, что на этом мероприятии были достигнуты серьезные результаты, связанные с международной климатической повесткой.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
244

Актуально

Точка зрения

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Общество

В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета ...

Xроника

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьера Японии

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии - ФОТО

Ягуб Эйюбов награжден орденом «Истиглал»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - ФОТО

В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана

Instagram Президента: Публикация в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули - ВИДЕО

Последние новости

Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане

Сегодня, 14:42

Ильхам Алиев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьера Японии

Сегодня, 14:40

В Баку при пожаре погиб человек

Сегодня, 14:35

Silk Way Group and dnata launch landmark joint venture to create aviation services hub in Azerbaijan

Сегодня, 14:22

Дорожная полиция призвала пешеходов отказаться от наушников и ярче одеваться - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Какой будет погода в Азербайджане в четверг?

Сегодня, 14:07

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Сегодня, 14:04

В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении самолета AZAL

Сегодня, 14:02

На восстановление Карабаха в 2025 году потрачено 2,6 млрд манатов

Сегодня, 13:55

Парламент Армении принял в 1-м чтении проект, позволяющий закрыть церковный телеканал

Сегодня, 13:43

Байрамов отметил серьезное оживление в диалоге между Азербайджаном и ЕС

Сегодня, 13:35

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Сегодня, 13:32

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 13:30

Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

Сегодня, 13:28

Во Франции совершено новое ограбление музея

Сегодня, 13:26

Азербайджан присоединяется к Уставу «Европейской комиссии по борьбе с ящуром»

Сегодня, 13:24

Егяна Гаджиева: Азербайджан переводит регион из состояния «после войны» в этап устойчивого мира

Сегодня, 13:22

Сегодня Bakcell определит 3-го обладателя автомобиля в мега-лотерее!

Сегодня, 13:15

Маски, оружие, ограбление: В Иреване совершено дерзкое нападение на гостиницу

Сегодня, 13:00

Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели встречу

Сегодня, 12:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10