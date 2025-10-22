Спешите присоединиться прямо сейчас!

100 000 участников получили шанс выиграть Toyota Corolla и сотни бонусов.

К лотерее Bir Bonus, объявленной экосистемой Bir, уже присоединились тысячи участников. В ней принимают участие как обладатели бонусов, так и те, кто активно их использует. Сегодня уже 100 000 человек приблизились к возможности выиграть автомобиль Toyota Corolla и сотни других бонусов.

Как присоединиться к лотерее? Ответ на этот вопрос довольно прост. До 15 ноября 2025 года достаточно зарегистрироваться на сайте Birbonus.az, указав свой мобильный номер. Соблюдение простых условий увеличит ваши шансы на выигрыш:

Оплата от 5 манатов картами Kapital Bank/Birbank – 1 шанс

Оплата от 5 манатов через m10 – 1 шанс

Трата 0,50 маната и более из бонусного баланса Bir Bonus – 1 шанс

Оплата на сайте или в приложении Birmarket – 10 шансов

Использование Bir Bonus для оплаты на Birmarket.az или в приложении – 10 шансов

Подробная информация доступна на сайте https://www.b-b.az/blprnb или по телефону *1001.

Тираж лотереи состоится 16 декабря 2025 года. Победители будут определены методом случайного выбора, а процесс розыгрыша будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах Bir Bonus в социальных сетях.

Напомним, что Bir Bonus – единая программа лояльности экосистемы Bir, охватывающая Birbank, m10, Birmarket и другие бренды. Она предоставляет пользователям возможность зарабатывать бонусы и легко их расходовать у тысяч партнёров. Клиенты экосистемы автоматически подключаются к программе и получают доступ ко всем её возможностям. Использовать бонусы можно удобно и повседневно – от оплаты проезда в BakıKart и пополнения мобильного баланса до заказов на Trendyol и покупок в Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn.

Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

На правах рекламы