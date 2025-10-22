Северная Корея запустила баллистические ракеты впервые за пять месяцев

Северная Корея впервые за пять месяцев осуществила запуск баллистических ракет, которые пролетели около 350 км.

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил Республики Корея объявил, что около 8:10 утра был зафиксирован запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из северокорейского района Чунхва на северо-восток.

По данным южнокорейских военных, они желают выяснить точные характеристики ракет с американской стороной. Официальные лица обсуждают возможность того, что ракеты являются теми же тактическими баллистическими ракетами, которые Северная Корея испытала в сентябре 2024 года. Предполагается, что ракеты могли упасть на суше, а не в Японском море. “Наши военные усилили мониторинг в рамках подготовки к возможным дополнительным запускам и поддерживают постоянную готовность, одновременно делясь соответствующей информацией с США и Японией”, — говорится в заявлении комитета.

Запуск состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдёт с 31 октября по 1 ноября. В ходе этого саммита президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин посетят Южную Корею. Как сообщает агентство Kyodo, новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявил, что сообщений о том, что ракета, запущенная Северной Кореей 22 октября, упала в территориальных водах или в экономической зоне Японии, не поступало. Такаити также поручил министерствам обороны и иностранных дел усилить сбор и обработку информации о новом запуске ракеты Пхеньяном.