Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев посетил министерство обороны России, где встретился с заместителем министра Василием Осьмаковым.

Об этом сообщили в диппредставительстве.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам азербайджано-российского взаимодействия по линии министерств обороны, обсужден график контактов и взаимных визитов в этом году.

С обеих сторон был подтвержден конструктивный настрой на дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

Источник: Report