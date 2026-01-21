В связи с непогодой в некоторых школах Азербайджана снизилась посещаемость

В связи с наблюдаемыми в последние дни на территории страны снежными погодными условиями в ряде школ, расположенных в отдалённых горных сёлах, отмечаются временные перебои с посещаемостью учащихся.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В школах, где имели место временные перебои с посещаемостью, пропущенные уроки будут компенсированы в установленном порядке. Также сообщается, что обеспечение образовательных учреждений теплом в неблагоприятных погодных условиях находится под постоянным контролем.

В Агентстве отметили, что совместно с профильными структурами созданы оперативные рабочие группы для решения возникающих вопросов, связанных с теплоснабжением. Все обращения регистрируются, анализируются и оперативно рассматриваются. В настоящее время теплоснабжение образовательных учреждений по всей стране осуществляется в штатном режиме с использованием централизованных и альтернативных источников отопления.

Источник: АПА