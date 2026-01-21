 В Иране участникам акций протеста предложили сдаться в обмен на смягчение наказания | 1news.az | Новости
В Иране участникам акций протеста предложили сдаться в обмен на смягчение наказания

First News Media21:35 - Сегодня
В Иране участникам акций протеста предложили сдаться в обмен на смягчение наказания

Власти Ирана усилили репрессии после массовых протестов, в стране конфисковывают имущество и закрывают бизнесы из-за обвинений в поддержке демонстраций, сообщает Financial Times.

Генпрокуратура Тегерана 20 января сообщила о возбуждении дел о подстрекательстве к протестам в отношении более 20 спортсменов, актеров и кинодеятелей. Их имущество будет использовано для компенсации ущерба от протестов, заявили в ведомстве.

Кроме того, около 60 кафе были идентифицированы как «прямо или косвенно» поддерживающие «террористические акты». FT со ссылкой на иранское агентство Tasnim пишет, что владельца популярной в стране сети кофеен и торгового центра Мохаммеда Саединию арестовали, а его имущество конфисковано.

Власти также закрыли реформистскую газету Ирана Ham-Mihan за освещение работы государственных больниц во время протестов. Еще одно новостное агентство и новостной портал обвинили в распространении ложной информации (их названия не уточняются).

Начальник иранской полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что молодые люди, присоединившиеся к протестам, вероятно были «обмануты». По его словам, «те, кто были лидерами и участниками беспорядков, понесут суровое наказание». Он добавил, что любой, кто был «обманут [иностранными] спецслужбами», должен сдаться в течение трех дней в обмен на смягчение обвинения.

