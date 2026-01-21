 «Карабах» одержал уверенную победу в матче с ФК «Айнтрахт» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
«Карабах» одержал уверенную победу в матче с ФК «Айнтрахт» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:48 - 21 / 01 / 2026
Уверенной победой ФК "Карабах" завершился матч с немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Первый гол был забит на 4-й минуте нападающим азербайджанской команды Камило Дураном. На 10-й минуте Джан Узун восстановил равенство. НСразу после того, как азербайджанской команде был присужден пенальти, в реультате на 78-й минуте Фарес Шаиби забил второй гол в ворота "Карабаха", на 80-й минуте Камило Дуран из "Карабаха" оформил дубль – 2:2.

Точку в матче на 90+4-й минуте поставил защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде 3:2.

После этой игры «Карабах» с 10 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками располагается на 33-й строчке.

23:40

3:2 - "Карабах" забил за 93 минуте.

23:37

Сравнялся счет на матче между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сразу после того, как азербайджанской команде был присужден пенальти, в реультате на 78-й минуте Фарес Шаиби забил второй гол в ворота "Карабаха", на 80-й минуте Камило Дуран из "Карабаха" оформил дубль – 2:2.

Ранее, на четвёртой минуте Дуран открыл счёт в этой игре и вывел азербайджанскую команду вперёд. На 11-й минуте Джан Узун забил ответный мяч.

22:50

Стартовал второй тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

22:38

Первый тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, завершился при счете 1:1.

22:14

В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" был забит второй гол.

Гости сравняли счет на 11-йминуте - 1:1, отличился Джан Узун.

21:52

«Карабах» — «Айнтрахт»: Андраде вывел азербайджанскую команду вперёд на четвёртой минуте.

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).

В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

21:45

Стартовал матч между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт) в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

21:12

Сегодня состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт».

Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).

В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)

Стартовые составы команд.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Монтьель, Дуран.

«Айнтрахт»: Сантос, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Кристенсен, Скири, Доан, Кнауфф, Узун, Ларссон.

Перед этой игрой «Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками находится на 33-й строчке.

Источник: Чемпионат

