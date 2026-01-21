Пашинян отправился в Давос на подписание устава Совета мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Швейцарию.

Об этом сообщает официальный сайт главы армянского правительства.

Отметим, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Пашинян, по приглашению президента США Дональда Трампа, примет участие в торжественной церемонии подписания устава Совета мира в качестве одного из участников данной инициативы.

Ранее в работе форума участвовал президент Армении Ваагн Хачатурян, который выступил на сессии "Определяя экономическую идентичность Евразии". В той же сессии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Источник: Report