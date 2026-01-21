В Азербайджане оценили страховой ущерб от непогоды

В результате снежной и морозной непогоды, наблюдавшейся в Азербайджане накануне, было зафиксировано около 500 страховых случаев, предварительный ущерб по которым оценивается примерно в 400 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Отмечается, что в связи с произошедшими инцидентами в семь страховых компаний, работающих в сфере non-life, поступило в общей сложности 484 обращения. Из них 403 связаны с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО), 76 - с КАСКО, четыре - с обязательным страхованием недвижимого имущества и одно - со страхованием имущества от пожара и других рисков.

В настоящее время по 366 оцененным случаям предполагаемый ущерб составляет 254 435 манатов, оценка еще 118 обращений продолжается. Все заявления находятся на стадии урегулирования и оценки ущерба, а страховые выплаты будут произведены по обращениям, признанным страховыми случаями. После завершения оценки по всем эпизодам общий объем ущерба, по предварительным данным, может приблизиться к 400 тыс. манатов.

По информации АСА, 67% обращений поступили из Баку, еще 33% - из других регионов страны.