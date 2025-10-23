 Попытался помыть руки и утонул: подробности трагедии в Мингячевире | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Попытался помыть руки и утонул: подробности трагедии в Мингячевире

First News Media18:01 - Сегодня
Попытался помыть руки и утонул: подробности трагедии в Мингячевире

В Мингячевире в результате несчастного случая в Верхне-Карабахском оросительном канале утонул 39-летний мужчина.

Сообщается, что житель города Бахтияр Мамедов, 1986 года рождения, по неосторожности упал в канал.

«Нас было трое. Мы предложили пойти поесть в кафе. Бахтияр не согласился, захотел посидеть у канала. Когда он попытался помыть руки, упал в канал. Другой наш товарищ прыгнул в канал, чтобы вытащить его. Я поднял крик, и вместе с рыбаком мы вытащили Джейхуна, но Бахтияра спасти не смогли», - заявил журналистам свидетель происшествия Самед Мусаев.

Отметим, что к поискам утонувшего Бахтияра Мамедова были привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тело утонувшего мужчины было найдено и извлечено водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах министерства и передано по назначению.

Причины происшествия расследуются.

Подробнее в сюжете Baku Tv:

Поделиться:
332

Актуально

Точка зрения

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Мнение

Азербайджано-армянский диалог в Ереване: мнения участников

Точка зрения

Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без ...

Общество

Регулярные авиарейсы в Лачын могут начаться с 2026 года

Общество

Зарплата учителей, показавших высокие результаты на сертификации, повысится на 35%

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Ирана

Пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Арестована дочь Низами Рамзи

Членам семьи Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Последние новости

Встретились представители Азербайджана и НАТО по военному образованию

Сегодня, 20:20

Зарплата учителей, показавших высокие результаты на сертификации, повысится на 35%

Сегодня, 20:00

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Ирана

Сегодня, 19:45

Над Саркози издеваются в тюрьме

Сегодня, 19:30

Пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

Сегодня, 19:20

В Армении арестован мэр города Масис

Сегодня, 19:00

Азербайджано-армянский диалог в Ереване: мнения участников

Сегодня, 18:45

Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку»

Сегодня, 18:30

Дорожная полиция предупреждает об опасности газового оборудования в машинах

Сегодня, 18:15

Попытался помыть руки и утонул: подробности трагедии в Мингячевире

Сегодня, 18:01

В Баку в квартире обнаружено тело парня

Сегодня, 17:59

Трамп намерен посетить Газу и возглавить «Совет мира»

Сегодня, 17:27

В одном из районов Баку установлены новые светофоры

Сегодня, 17:10

В Азербайджане вводят акциз на мобильные устройства

Сегодня, 17:06

Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без реваншистов

Сегодня, 16:57

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Сегодня, 16:42

В Азербайджане будет взиматься налог с лиц, сдающих в аренду жилое помещение

Сегодня, 16:30

Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

Сегодня, 16:15

Распространились слухи о смерти Брижит Бардо: Официальное заявление - ФОТО

Сегодня, 16:10

В Баку на автобусных полосах созданы новые места для посадки и высадки пассажиров - ФОТО

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10