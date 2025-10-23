Попытался помыть руки и утонул: подробности трагедии в Мингячевире

В Мингячевире в результате несчастного случая в Верхне-Карабахском оросительном канале утонул 39-летний мужчина.

Сообщается, что житель города Бахтияр Мамедов, 1986 года рождения, по неосторожности упал в канал.

«Нас было трое. Мы предложили пойти поесть в кафе. Бахтияр не согласился, захотел посидеть у канала. Когда он попытался помыть руки, упал в канал. Другой наш товарищ прыгнул в канал, чтобы вытащить его. Я поднял крик, и вместе с рыбаком мы вытащили Джейхуна, но Бахтияра спасти не смогли», - заявил журналистам свидетель происшествия Самед Мусаев.

Отметим, что к поискам утонувшего Бахтияра Мамедова были привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тело утонувшего мужчины было найдено и извлечено водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах министерства и передано по назначению.

Причины происшествия расследуются.

Подробнее в сюжете Baku Tv: