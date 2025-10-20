Арестована дочь Низами Рамзи

Арестована дочь известного мейханщика и поэта Низами Рамзи - Рейхан.

Об этом сообщил Qafqazinfo блогер Наиль Кемирли.

Он заявил, что Рейхан Бахшиева обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и была задержана на территории Ясамальского района, в отношении неё возбуждено уголовное дело.

Отметим, что ранее в сети распространялись видеокадры, на которых было видно, что дочь Низами Рамзи живёт в заброшенном месте на улице Шарифзаде в Ясамальском районе и страдает от наркотической зависимости

Следует отметить, что Низами Рамзи, считающийся одним из лучших мейханщиков, погиб в 1997 году (в возрасте 49 лет) в результате автокатастрофы. Н.Рамзи был женат трижды. От этих браков у него осталось шестеро детей.

