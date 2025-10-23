В одном из районов Баку установлены новые светофоры

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана сообщил об установке новых светофоров в Бинагадинском районе столицы.

Как передает 1news.az, согласно информации, распространенной ЦИУТ, новые светофорные объекты были введены в эксплуатацию на двух сложных перекрестках.

«В целях обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств и безопасности пешеходов на пересечении улиц Аджеми Нахчывани и Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе столицы были установлены и введены в эксплуатацию новые светофоры», — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что установка светофоров стала результатом мониторинга, проведенного ЦИУТ, и позволила устранить хаотичную ситуацию, которая создавала сложности как для водителей, так и для пешеходов.

Кроме того, новые светофоры также были установлены и введены в пользование участников движения на пересечении улиц Шаха Аббаса и Бабека в том же Бинагадинском районе.