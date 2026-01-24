Какой завтра будет погода для метеочувствительных людей?

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила медико-метеорологический прогноз на 25 января.

Как сообщили в службе, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

Метеочувствительность (или метеозависимость, метеопатия) — это повышенная реакция организма на изменения погодных условий, таких как атмосферное давление, температура, влажность, ветер или магнитные бури.

Это не самостоятельное заболевание (официально оно не включено в Международную классификацию болезней ВОЗ), а симптомокомплекс, когда организм не успевает адаптироваться к внешним факторам.

Метеочувствительность встречается у 30–70% людей, чаще у женщин, пожилых, эмоционально неустойчивых или имеющих хронические болезни (гипертония, артрит, мигрень, вегето-сосудистая дистония, астма и другие).

Типичные симптомы: головная боль, мигрень или головокружение; перепады давления (повышение или понижение); боли в суставах, мышцах или старых травмах; слабость, усталость, раздражительность, апатия или агрессия. Могут также возникать проблемы со сном, одышка, изменения пульса; ухудшение настроения или обострение хронических болезней.