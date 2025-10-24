 Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:57 - Сегодня
Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

В Гейчае водитель, занимавшийся автохулиганством в свадебном кортеже, привлечен к ответственности.

Как передает 1news.az, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции (ГДП) Гейчайского районного отдела полиции, был задержан водитель Дж.Гафаров, совершавший автохулиганство в свадебном кортеже.

Управляя автомобилем марки «ВАЗ-2106», он многократно грубо нарушал правила дорожного движения и совершал действия, направленные на нарушение общественного порядка.

Решением суда в отношении Дж.Гафарова применена мера дисциплинарного воздействия в виде ограничения права управления транспортным средством сроком на 1 год.

